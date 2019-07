Circumvesuviana senza pace: incendio di sterpaglie, si fermano i treni

Sabato 13 Luglio 2019, 19:45

Non bastano i problemi consueti alla rete ferroviaria e ai treni, a complicare le cose in Circumvesuviana ci si mettono anche fattori esterni. Un incendio di sterpaglie a ridosso della linea ferroviaria, tra Pollena Trocchia e Guindazzi, ha infatti costretto l'Eav ad interrompere la circolazione lungo la tratta Napoli - Sarno. I treni in partenza dal terminal di Porta Nolana si fermano a Barra, mentre quelli in partenza da Sarno si fermano alla stazione di Somma Vesuviana. Sul posto, il personale Eav ed i vigili del fuoco. La circolazione è poi ripresa dopo oltre un'ora ma l'episodio si è aggiunto ai già numerosi disagi per i viaggiatori delle ultime settimane: anche oggi, infatti, sono state soppresse decine di corse