Martedì 2 Ottobre 2018, 10:44

Altre dieci corse cancellate oggi in Circumvesuviana, ma l’agitazione del personale non c’entra nulla. Mancano, infatti, i treni. “La causa è ascrivibile all'allagamento che stanotte ha colpito l’officina di Ponticelli, dove sono ricoverati gran parte dei treni e dove si svolgono le verifiche prima della messa in linea. Il problema è in via di soluzione e la situazione è in graduale miglioramento. Ci scusiamo ancora per i disagi”, così ha scritto l’Eav in un comunicato. Tanti i disagi, soprattutto per i pendolari: ad essere soppresse, infatti, sono state le corse della mattina, la prima già alle 6,40 (il treno per Sorrento da Napoli). Banchine piene e viaggiatori infuriati, anche perché pure ieri c’erano state 40 corse saltate per il rifiuto dei macchinisti di fare le ore di straordinario. La trattativa tra sindacato Orsa e il presidente Eav Umberto De Gregorio aveva fatto rientrare la protesta, poi l’allagamento dell’officina di Ponticelli e i nuovi problemi.