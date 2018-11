Martedì 6 Novembre 2018, 12:32

Vola un pezzo di treno e la circolazione si interrompe. Accade in Circumvesuviana, dove questa mattina nel tratto che va dal terminal di Porta Nolana alla stazione di piazza Garibaldi un treno, un MetroStar di ultima generazione, ha perso un pezzo del pantografo, il dispositivo di captazione dell'energia che collega il convoglio alla linea aerea. È stato poi un dipendente Eav ad individuarlo lungo la strada ferrata e a recuperarlo. Proprio per verificare eventuali danni alla linea aerea al momento del distacco, in Eav hanno dovuto fermare la circolazione per alcuni minuti. Le corse, dunque, hanno accumulato ritardi, con conseguenti disagi per gli utenti. Peraltro, a causa di un ulteriore guasto, è stato soppresso il treno partito alle 9,04 da Poggiomarino, nel tratto tra Torre Annunziata e Napoli