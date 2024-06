Non proprio una sommossa popolare, ma comunque una protesta significativa, coi viaggiatori, le sigle sindacali, le associazioni ambientaliste e dei consumatori, qualche politico. Al terminal di Porta Nolana è andata in scena la manifestazione organizzata dai comitati dei pendolari contro la chiusura della Napoli-Nola-Baiano della Circumvesuviana, proprio nel giorno in cui la stessa Eav conferma il provvedimento, lo considera improcrastinabile e attacca le associazioni: «Non ha alcun senso sedersi al tavolo con noi, fare proposte migliorative sul servizio sostitutivo e poi scendere in piazza a protestare».

Ma a Porta Nolana non c’erano solo i pendolari della Nola-Baiano: c’erano passeggeri provenienti dalla zona vesuviana, dalla penisola sorrentina, da altre aree interne della provincia di Napoli. Presente anche la presidente di Legambiente Campania, Maria Teresa Imparato, con alcuni giovani dell’associazione. Con loro esponenti dei sindacati autonomi e il consigliere regionale Severino Nappi, che da tempo sostiene la protesta degli utenti della Circumvesuviana: «Questa ferrovia è la peggiore d’Europa e si candida a diventare la peggiore del mondo. Noi continueremo a dare voce e saremo sempre accanto ai lavoratori, agli studenti, ai cittadini che in Campania si vedono negato anche il diritto alla mobilità».

Enzo Ciniglio e Salvatore Ferraro, portavoce dei comitati, spiegano che la loro preoccupazione è che la chiusura della Nola – Baiano non sia provvisoria, ma si prolunghi nel tempo: «Su altre tratte i lavori sono stati effettuati senza fermare il servizio. Noi temiamo che vogliano prendere i treni della Nola – Baiano e spostarli sulla linea per Sorrento, per potenziare la tratta che serve ai turisti. Ci accusano di aver messo in scena la manifestazione dopo la riunone con loro, ma nessuna delle nostre proposte era stata accolta».

«La Circumvesuviana è una linea di trasporto storica che, purtroppo, versa in uno stato di abbandono da 20 anni e queste iniziative la fanno sprofondare in un degrado che sembra non avere fine», afferma invece Giuseppe Ambrosio, direttore di Codici Campania, associazione di consumatori.

La manifestazione, comunque, non ha fatto registrare una grande partecipazione di pubblico. Chi c’era non ha lesinato critiche al servizio, spiegando i propri disagi di lavoratore o studente che ogni giorno lotta con ritardi e soppressioni. Tanta rabbia, insomma. Ma poca gente. Di certo, l’Eav è determinata ad andare avanti: dal primo luglio al primo settembre stop al servizio e via libera a corse sostitutive, con autobus che transiteranno per i principali centri del Nolano e poi arriveranno a Napoli attraverso l’autostrada. Saranno, dunque, penalizzati gli spostamenti interni, anche se l’azienda spera che i problemi siano ridotti dal fatto che le scuole sono chiuse e per molti lavoratori iniziano le ferie.

«Abbiamo incontrato sindaci, sindacati e associazioni dei consumatori e spiegato i motivi della scelta della chiusura per i due mesi estivi della linea. Abbiamo illustrato i servizi sostitutivi su gomma che saranno molto ampi e gestiti dalla società regionale AIR ed abbiamo accettato consigli e proposte integrative e migliorative. Non ha alcun senso sedersi al tavolo con noi, fare proposte migliorative sul servizio sostitutivo e poi scendere in piazza a protestare. Noi dobbiamo fare tutto quello che è possibile alle condizioni date assicurando la sicurezza ferroviaria e l’equilibrio dei conti. Se si decide di chiudere è perché evidentemente non ci sono alternative», ha ribadito Eav.