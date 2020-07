Circumvesuviana, striscioni di protesta contro la chiusura di diverse stazioni

Striscioni di protesta contro la chiusura di alcune stazioni della Circumvesuviana. Sono quelli apparsi tra le fermate di via dei Monaci e via del Monte a Torre del Greco, Miglio d’oro ad Ercolano e Cavalli di bronzo a San Giorgio, che portano la firma del comitato «Riapriamo la Circum», che da diverse settimane si batte contro la decisione presa dall'Eav di chiudere una decina di stazioni in seguito ai provvedimenti adottati in merito all’emergenza Covid.



«Gli utenti, i passeggeri e i lavoratori - spiegano dal comitato in un comunicato posto sulla loro pagina Facebook - si sono stancati di subire le conseguenze di tutte le politiche volte al risparmio, di vedere in televisione passerelle politiche che esaltano una qualità che ormai questa linea ferroviaria ha perso da decenni e che tuttora continua a decadere, tra degrado e malfunzionamenti».