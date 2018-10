Lunedì 29 Ottobre 2018, 14:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il vento fa danni anche in Circumvesuviana. Un telo di plastica si è, infatti, adagiato sui fili elettrici della linea aerea all'altezza della stazione di San Giorgio a Cremano. L'Eav ha dovuto bloccare la circolazione per un tratto della linea Napoli - Poggiomarino, in attesa della rimozione del telo. I treni diretti a Poggiomarino dal terminal di Porta Nolana passano, dunque, per il Centro Direzionale, con le relative soppressioni delle fermate di Gianturco, San Giovanni, Barra e Santa Maria del Pozzo. Gli operai sono comunque al lavoro per risolvere il problema. Il telo, con ogni probabilità, è arrivato dalle abitazioni vicine ai binari, portato dal vento forte che sta soffiando in queste ore