Circumvesuviana, treno travolge auto al passaggio a livello: automobilista salvo

Nel 2012 nello stesso posto morirono due sorelle, travolte dal treno in transito. Stavolta, invece, il conducente della vettura ha fatto in tempo a scendere e a salvarsi: ancora un incidente al “soa” (segnalamento ottico acustico), cioè il passaggio a livello senza barriere della Circumvesuviana, che sta tra Somma Vesuviana e Ottaviano, precisamente all’altezza di Rione Trieste.

APPROFONDIMENTI IL CASO Droga, denunciato 46enne fermato a Sant'Antonio Abate con 10... L'OPERAZIONE Caivano, una casa su due è occupata dagli abusivi: 52... L'INTERVENTO Saviano, monitoraggio dell'aria vicino alla scuola elementare

Una macchina, per ragioni ancora da accertare (forse per un guasto improvviso) si è fermata proprio mentre attraversava i binari, che sono segnalati solo da avvisi acustici e lampeggianti e non dalle barriere. L’automobilista si è accorto dell’arrivo imminente del treno ed ha lasciato la macchina sulla strada ferrata, riuscendo a mettersi in salvo.

L’incidente ha provocato il blocco della circolazione ferroviaria sulla linea Napoli-Sarno, segnalato da Eav sui canali social. Dieci anni fa, ad agosto del 2012, allo stesso passaggio a livello morirono Maria e Grazia Annunziata, investite dal treno che passava proprio mentre attraversavano il “soa” con la loro automobile