Venerdì 16 Febbraio 2018, 12:48 - Ultimo aggiornamento: 16-02-2018 12:48

Ieri sera si è guastato ed è stato fermato al binario 1 della stazione Circum di Torre del Greco: stamattina il personale Eav lo ha trovato completamente imbrattato, preso d’assalto dai writers. In una giornata di problemi per chi viaggia con la Circumvesuviana (con due corse soppresse e una serie di ritardi sulle linee) anche i vandali hanno fatto la loro parte per aumentare i disagi. Un convoglio, infatti, è stato completamente riempito di graffiti in una notte: era stato parcheggiato alla stazione di Torre del Greco perché la rottura di un tubo, ieri sera, ha impedito che potesse completare il suo percorso. Stamattina i tecnici e gli operai sono arrivati nella cittadina vesuviana per spostarlo in officina attraverso un altro treno che avrebbe dovuto trainarlo ed hanno verificato che qualcuno, armato di spray, aveva portato a termine l’atto vandalico. Ora almeno gli operai dovranno provvedere almeno alla pulizia dei finestrini, oltre che naturalmente alla riparazione del guasto.