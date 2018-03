Giovedì 8 Marzo 2018, 09:32 - Ultimo aggiornamento: 08-03-2018 09:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un guasto alla linea elettrica tra Ercolano e Napoli sta causando difficoltà a chi viaggia oggi in Circumvesuviana. Ciò che non ha fatto lo sciopero Usb (zero adesioni in Circumvesuviana, pochissime sulle linee flegree) lo sta facendo una serie di problemi tecnici. Si è verificato, infatti, un calo di tensione lungo la tratta e, per qualche minuto, è stata bloccata la circolazione dei treni in entrambi i sensi di marcia. Il guasto potrebbe essere stata una conseguenza del violento nubifragio di iero sera, anche se sono in corso accertamenti. Di certo, sono otto le corse finora soppresse: non solo lungo la linea Napoli - Sorrento ma su quella di Sarno e di Poggiomarino. Si registrano, in generale, molti ritardi.