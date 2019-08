Napoletano morto in viaggio di nozze in Kenya, l'appello della moglie: «Non inviateci più soldi»

Lunedì 19 Agosto 2019, 14:36 - Ultimo aggiornamento: 19-08-2019 14:37

«Ringrazio tutte le persone per la solidarietà dimostrata, vi chiedo cortesemente di non inviare più soldi all'iban. Le intenzioni iniziali erano altre ma la situazione sembra essere sfuggita di mano. Ringrazio tutti e vi prego di esserci vicini con la preghiera nel nostro dolore». Con questo messaggio sul suo profilo social, Angela Torneo ha chiesto di sospendere la raccolta fondi partita spontaneamente per aiutare la famiglia a sostenere le spese per il rientro dal Kenya della salma di Ciro Chiariello, il ragazzone grande e grosso morto in viaggio di nozze subito dopo essersi tuffato in mare.Una tragedia improvvisa: Ciro è stato colto da un malore, rivelatosi fatale, durante un'escursione. L'uomo, marmista del rione Madonnelle, era conosciuto e stimato nella comunità acerrana. Sui social network si susseguono i messaggi commossi di ricordo e vicinanza alla famiglia.