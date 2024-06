Ponticelli celebra la memoria, a otto anni dalla prematura scomparsa, Ciro Colonna, vittima innocente della camorra. Proprio nel popoloso quartiere di Napoli Est ci saranno alcune iniziative per ricordare il 19enne messe in campo da Libera e da altre realtà che, sin da quel tragico 7 giugno 2016, si sono strette intorno alla famiglia per condividerne dolore e speranze.

Quel giorno Ciro era all'interno di un circoletto del rione Lotto O in cui la criminalità organizzata ha aperto il fuoco per colpire un esponente del clan avversario. Il giovane, purtroppo, fu ferito a morte, da innocente, e da allora sono in tanti a battersi per far emergere verità e per ottenere piena giustizia sulla grave vicenda, non l'unico fatto inquietante nel popoloso quartiere di Napoli Est. L'impegno di famigliari, amici e attivisti è fondamentale per raccontare la persona di Ciro e i suoi sogni che sono diventati quelli di tanti. «Anche quest’anno siamo qui a ricordare Ciro, ormai da otto anni. Ogni giorno per me e la mia famiglia è sempre uguale, in alcune occasioni anche peggio, ma vogliamo approfittare del 7 giugno non solo per ricordare che Ciro non c’è più ma per ricordare ai tanti ragazzi del quartiere, e non, qual è la strada giusta, la strada della luce, la strada senza pistole, senza camorra e, soprattutto, senza dolore proprio nel giorno più doloroso della nostra vita». É il pensiero di Mary Colonna, sorella di Ciro, che insieme a mamma Adelaide e papà Enrico, sarà presente ai vari momenti pensati per ricordare l'adolescente.

Venerdì 7 giugno si partirà alle ore 16 nell'ex scuola di via Curzio Malaparte, già da tempo intitolata proprio a Ciro Colonna. Qui sarà installata l'insegna realizzata dalla cooperativa sociale Rest-Up grazie al sostegno di Fondazione Polis. Il manufatto in legno, con grandi lettere in rosso, nasce dal lavoro di diverse persone protagoniste del laboratorio di artigianato e up-cycling: si tratta, in particolare, di minori che vivono situazioni critiche e, quindi, coinvolte in un processo di buone pratiche e buone relazioni. L'insegna sarà posizionata all'ingresso del centro polifunzionale di Ponticelli che è casa di undici associazioni e altre realtà che operano nel terzo settore sociale.

«Quest'anno mettiamo un'insegna a un progetto che esiste già da tempo, un Centro per promuovere legami, amicizia, conoscenza reciproca, l'unico modo per prevenire la violenza», afferma Giovanna Borrelli, referente del presidio Libera Ponticelli, che evidenzia: «Offrire ai giovani la possibilità di prendere iniziativa, di rendersi importanti agli occhi di tutti è l'unico modo di aiutare i giovani a non perdersi nelle dipendenze: da una sostanza, dal gioco, da un boss. A questo diamo il nome Centro Ciro Colonna».

Si proseguirà alle ore 17 al campetto di via Decio Mure console romano, di fronte all'Ospedale del Mare, con un torneo di calcio che vede in campo i giovanissimi di Ponticelli e quelli di altre zone di Napoli. Alle 18:30 la messa nell'adiacente chiesa di San Francesco e Santa Chiara.

«Partendo dalla memoria di una giovane vittima innocente si è riusciti in questo quartiere a generare esperienze comunitarie e di rigenerazione urbana e umana che dimostrano ai più scettici che si può fare, che un'altra Napoli è possibile», afferma Pasquale Leone, referente di Libera per la provincia di Napoli, che insiste: «É vero il rumore degli spari e le scia di sangue nella nostra città non si ferma, così come le infiltrazioni negli enti locali, ma questo non ci deve demotivare, ci deve spingere a fare più e meglio».