Ciro Esposito, sei ulivi piantati in via Ghisleri sei anni dopo la morte: «Uno per ogni anno tolto a mio figlio»

Sono sei gli ulivi piantati all’esterno dell’autolavaggio di Scampia, dove lavorava Ciro Esposito. Sei piante - una per ogni anno dalla sua morte - su via Ghisleri che oggi più che mai, ricordano il valore e simboleggiano il ricordo di quella vita spezzata. Una iniziativa messa in campo dall’Associaizone Ciro Vive che con idee e progetti in questi ultimi anni, sta coinvolgendo i cittadini del quartiere in un intenso processo di “rinascita”.

«Questi ulivi rappresentano la vita - afferma Antonella Leardi - e le speranze di Scampia. Ogni anno che ci è stato tolto con mio figlio, lo abbiamo voluto rappresentare così. Queste piantumazioni hanno lo scopo di far ricordare a chiunque passi di qui che la passione per il calcio non può mutarsi in tragedia. L’amore è altro e noi vogliamo che tutti se ne ricordino».



Un momento importante di unione e rispetto per la memoria del giovane Ciro. Una giornata di ricordo e cambiamento per un quartiere sempre al centro di contrasti e polemiche.

«È importante che il quartiere ricordi - dichiara Claudio Di Pietro - la vita e la natura di un ragazzo che aveva messo la passione al primo posto nella sua vita. Un giovane di questo quartiere che deve rimanere distante dai problemi e dalle strumentalizzazioni. Scampia è altro e noi siamo pronti a dimostrarlo, con questa ed altre iniziative. Tutti devono ricordarsi di quella vicenda per costruire un futuro di speranza e di legalità, attraverso uno dei simboli migliori del quartiere».

© RIPRODUZIONE RISERVATA