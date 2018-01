«Ciro morto per un incidente», l'ipotesi: si è aggrappato al treno

Mercoledì 24 Gennaio 2018, 21:27 - Ultimo aggiornamento: 24-01-2018 23:17

Le porte si chiudono, Ciro non riesce a salire ma non vuole perdere il treno e quindi si appoggia sul predellino rimanendo aggrappato in maniera precaria all'esterno del convoglio: sono queste le immagini del video che avvalora l'ipotesi della Procura di Napoli Nord secondo la quale Ciro Ascione - il 16enne trovato senza vita ieri ai margini della linea ferroviaria Napoli-Roma, prima della stazione di Casoria - sarebbe deceduto cadendo dal treno in corsa, poco prima di arrivare in stazione.In alcuni tratti, infatti, il treno raggiunge velocità considerevoli ed è quindi verosimile che il ragazzino - a causa proprio della velocità e dell'equilibrio precario - possa essere caduto dal convoglio perdendo la vita. Il video è stato acquisito dalla Polizia di Stato che sta conducendo le indagini su quello che, alla luce di quanto si apprende ora da fonti giudiziarie, sarebbe un drammatico incidente frutto di un pericoloso azzardo. La stazione di Casoria è la prima in cui si ferma il treno che collega Napoli a Caserta.