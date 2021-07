Cis Nola, confermati l'ad Claudio Ricci e il presidente Ferdinando Grimaldi

È stato approvato, ad ampia maggioranza, dall’Assemblea dei Soci di CIS S.p.A. il bilancio relativo all’esercizio 2020. Contestualmente, l’Assemblea ha deliberato per acclamazione la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per il prossimo triennio che sarà composto dal Presidente, Ferdinando Grimaldi, e da Claudio Ricci, Roberto Amodeo, Pietro Garibaldo Boiardi, Francesco Brocchieri, Aldo Campagnola, Costantino Capone, Pasquale Carillo e Andrea Miranda. Nel successivo CdA, svoltosi a conclusione dell’Assemblea, i consiglieri hanno riconfermato Claudio Ricci quale Amministratore Delegato di CIS S.p.A., con i più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria. Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, il CIS S.p.A. ha realizzato un utile di circa 5 milioni di euro e presenta un patrimonio netto pari a circa 39 milioni di euro. Il debito finanziario verso banche si è ulteriormente ridotto di 1,7 milioni di euro rispetto all'anno precedente, attestandosi a circa 11,4 milioni. Inoltre, dal Closing dell’Accordo di ristrutturazione, del 21 aprile 2017, sono stati stipulati atti di restrizione ipotecaria per circa 242 mila metri quadrati di capannoni incrementando di circa il 58% il numero di metri quadrati riferiti a capannoni in piena proprietà dei Soci.

