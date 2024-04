Napoli, a Città della Scienza arrivano i Metamostri per il lancio dei Kid Pass Days

A Città della Scienza, per l’evento di lancio dei Kid Pass Days, l’annuale maratona di eventi per famiglie, che quest’anno si svolgerà in oltre 120 musei italiani con la media partnership di Rai Kids e Rai Radio Kids, sbarcano i Metamostri, il programma per bambine e bambini del gruppo editoriale Ciaopeople.

"Siamo molto felici della sinergia nata con Kid Pass e Città della Scienza, che ci dà la possibilità di portare Metamostri fuori dalle dinamiche digitali, in un grande evento dal vivo." ha detto Luca Iavarone, direttore editoriale di Metamostri, "L'obiettivo del format è innanzitutto l'educazione emotiva.

Metamostri dà strumenti alle bambine e ai bambini per sviluppare l'intelligenza emotiva e relazionale attraverso il gioco, le canzoni, l'esperienza e soprattutto l'esempio. E poiché l'equilibrio tra l'identità fisica e quella virtuale è uno dei grandi temi del futuro, non manchiamo di trattare la gestione consapevole di connessione e disconnessione."

Il progetto, che utilizza il teatro di figura, di cui l'Italia vanta un'antica tradizione (da Pulcinella a Topo Gigio, Uan, Dodò), ha il patrocinio dell'Università di Napoli Federico II, Dipartimento di Scienze traslazionali.

Domenica 21 aprile, in occasione del lancio ufficiale dei Kid Pass Days, sarà possibile incontrare i Metamostri a Città della Scienza, con una speciale proiezione nella suggestiva cornice del Planetario. Un'esperienza che, con la presenza di tanti laboratori educativi e interattivi per i più piccoli, si annuncia indimenticabile per tutta la famiglia.