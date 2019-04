«Città della Scienza, non fu il custode i piromani sono arrivati dall'esterno»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 24 Aprile 2019, 09:22

«Viene a vacillare la tesi che l'incendio debba essere stato necessariamente appiccato da qualcuno che si trovava già all'interno della struttura o che, comunque, una persona dall'interno abbia dovuto disattivare il sistema d'allarme per permettere a qualche complice di entrare dall'esterno». È così che i giudici della terza sezione della Corte d'appello (presidente Giovanni Carbone) motivano la sentenza con cui Paolo Cammarota, difeso dall'avvocato Luca Capasso, è stato assolto dall'accusa di aver appiccato l'incendio che il 4 marzo 2013 devastò Città della Scienza. Per i giudici, dunque, non ci sono prove sufficienti per ritenere che l'ex vigilante abbia innescato il rogo da solo o con qualche complice. Ed ecco perché il caso di Città della Scienza, il grande polo culturale di via Coroglio, è destinato a rimanere, almeno per ora, senza colpevoli.GLI INDIZIPer la Corte «non sono così gravi e precisi» gli elementi su cui si è basato il ragionamento della Procura e del giudice che in primo grado, con rito abbreviato, condannò Cammarota a sei anni di reclusione, e «non sono nemmeno poi così pacifici». La Corte d'appello smonta punto per punto le accuse contro l'ex vigilante di Città della Scienza. Innanzitutto perché non sarebbe certo che l'impianto anti-intrusione fosse funzionante la sera del disastro e non ci sarebbero motivi per non credere alle parole del responsabile della sicurezza della Fondazione Idis che raccontò le falle della manutenzione per mancanza di fondi. «Non si può escludere - ragionano a questo punto i giudici - che l'incendio sia stato provocato da qualcuno che si è introdotto nell'area museale dall'esterno, eventualmente tramite effrazione, approfittando del non funzionamento del sistema anti-intrusione, senza la necessità di complici interni che lo dovessero disattivare».