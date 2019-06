CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 23 Giugno 2019, 12:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Riflessi sulla quiete pubblica e sulla sicurezza urbana» sono i motivi che hanno portato il sindaco, Gaetano Di Bernardo, a varare la prima ordinanza del suo mandato, sugli orari di attività delle sale gioco. Anche se in realtà il vero obiettivo è quello di arginare gli effetti sociali del gioco patologico. Un primo passo. Visto che Grumo, 18000 abitanti circa, con un reddito pro capite di 14 mila euro, spende ogni anno a testa, 800 euro. Nell'anno appena censito sono stati bruciati 14 milioni di euro. Solo di scommesse legali. Il 65% nelle videolottery e nelle new slot, (o awp), presenti anche in bar e tabacchi. Nello stesso anno i grumesi hanno speso 4 milioni di euro per le scommesse virtuali e quasi altrettanto per le lotterie tradizionali.