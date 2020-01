Città metropolitana di Napoli, 203 progetti approvati per verifiche solai delle scuole

«La città metropolitana di Napoli ha candidato n.207 proposte, su Napoli città e comuni metropolitani. Di queste sono state finanziate n.203 candidature, un successo davvero clamoroso sia in numero che per la distribuzione geografica omogenea delle stesse (su 203 finanziate 84 sono su Napoli città e 119 su tutti gli ambiti metropolitani)».



E' quanto afferma Domenico Marrazzo Consigliere Delegato alla scuola alla Città Metropolitana di Napoli. Saranno oggetto di verifica tutti gli immobili di proprietà e quelli detenuti ex legge Masini. L'importo di ogni intervento è di € 12.000, di cui 2.000 sono cofinanziati dalla città metropolitana. Per tale motivo l'importo totale dell'intervento è pari ad € 2.463.000,00, il totale finanziato dal MIUR è pari ad € 2.030.000, quello cofinanziato dalla città metropolitana è pari ad € 406.000,00.



«Le candidature - ha concluso Marrazzo - sono state allestite e presentate direttamente sotto il controllo del coordinatore d'area Ing. Celano, a cui va tutto il mio riconoscimento per aver sostenuto da subito il progetto. La squadra tecnica che ha consentito il raggiungimento dell'obiettivo è composta dall' ingegnere Vincenzo Brandi (come RUP) e da altri tecnici della nostra direzione Progettazione (arch. Marciano, arch. Iacente, arch. Manzo, arch. Leone, p.i. Noviello), ed è stata supportata da tutti i tecnici della direzione Gestione Tecnica Edilizia Scolastica tra cui il dirigente architetto Pedalino». © RIPRODUZIONE RISERVATA