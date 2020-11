Città metropolitana di Napoli, pronto il nuovo istituto alberghiero di Qualiano

Questa mattina, il Sindaco Metropolitano Luigi de Magistris e il Vice Sindaco Domenico Marrazzo si sono recati in visita presso l’Istituto Statale per i Servizi Alberghieri e la Ristorazione Qualiano dove sta per essere aperta agli studenti la nuova struttura finanziata interamente con i fondi della Città metropolitana di Napoli costato circa€.4.946.380,83. La nuova sede è stata assegnata all’Istituto Minzoni di Giugliano.



Il Plesso Scolastico è composto da 25 aule normali, aule laboratori, uffici amministrativi, biblioteca, con relativi servizi, nonché tutti gli altri spazi per attività integrative e parascolastiche previsti dalle norme vigenti in materia di edilizia scolastica.



L’opera realizzata ha una duplice funzione: la prima è quella di avviare i giovani ad una formazione professionale qualificata e finalizzata al raggiungimento di specializzazioni aventi un concreto risvolto nel mondo del lavoro e la seconda, attesa la posizione baricentrica dell’Istituto rispetto ai territori comunali della zona, densamente abitati, di porre a disposizione di un vasto bacino di utenza una scuola superiore specialistica.



Il suolo, prospiciente via G. Falcone , il C.so Mediterraneo, via Palumbo e via Chiatano, occupa una superficie di circa 17.000 mq. tre livelli fuori terra per complessivi mq. 10.500 circa saranno così distinti:

PIANO RIALZATO Atrio – Connettivo Reception Amministrazione Locale Applicati Gruppo bagni annesso locale applicati Archivio – Segreteria Guardiola Sala Mensa Cucina – Servizio igienico Locale frigoriferi Dispense Area lavaggio stoviglie Spogliatoio femminile Gruppo bagni annesso spogliatoio femminile Laboratorio Tavoli Bar Infermeria – Servizio igienico-sanitario Spogliatoio Maschile Gruppo bagni annesso spogliatoio maschile Ricezione didattica Ufficio Segretario Presidenza Sala Consiglio Aula Professori Spogliatoio Bidelli Gruppo bagni annesso spogliatoio bidelli Patio interno Corridoi laterali di accesso aule Disimpegno posteriore lato accesso palestra Scale ed ascensori,

PIANO PRIMO n. 12 Aule didattiche Aula Computer Aula Lingue Aula Lettura Aula attività collettive Sala professori Auditorio Ripostiglio bidelli Gruppo bagni maschi Gruppo bagni femmine Bagno professori Corridoi ed atrio Scale ed ascensori

PIANO SECONDO n. 13 Aule didattiche Aula Computer Aula Lingue Aula polifunzionale Sala professori Biblioteca Ripostiglio Gruppo bagni maschi Gruppo bagni femmine Bagno professori Corridoi ed atrio Scale ed ascensori.



“Per la scuola Napoletana abbiamo fatto un lavoro enorme – ha affermato il Sindaco de Magistris – ancor più in questo periodo, nel quale abbiamo avuto la capacità di reperire e impiegare risorse importanti per farci trovare pronti all’appuntamento con la riapertura”.

“Abbiamo programmato in questi anni una serie rilevantissima di lavori e messo in campo per la scuola napoletana risorse ingenti – ha aggiunto il Vice Sindaco Metropolitano, Domenico Marrazzo, con delega alla Scuola - Tra i lavori già effettuati, quelli in corso e quelli che realizzeremo stiamo dando ai nostri studenti la possibilità di frequentare la scuola in condizioni di sicurezza e di adeguatezza. In particolare l'istituto di Quagliano che è già completo di tutte le attrezzature didattiche, sarà inaugurato non appena terminerà l'emergenza sanitaria.”

© RIPRODUZIONE RISERVATA