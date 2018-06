Alberto Angela cittadino onorario: «Napoli ti guida alla sua scoperta»

Martedì 26 Giugno 2018, 13:23 - Ultimo aggiornamento: 26-06-2018 13:34

Applausi, sorrisi e tanta emozione hanno accompagnato questa mattina, all'interno della sala dei baroni del Maschio Angioino di Napoli, il conferimento della cittadinanza onoraria ad Alberto Angela. Il sindaco Luigi de Magistris e l'assessore alla cultura Nino Daniele hanno elogiato il lavoro svolto dal noto divulgatore scientifico nella descrizione del capoluogo partenopeo. «La sua è stata sempre una descrizione veritiera e mai retorica» ha commentato il primo cittadino, «e soprattutto per questo motivo abbiamo deciso di riconoscergli questa cittadinanza. Da oggi Napoli si arricchisce della professionalità del più grande divulgatore del nostro paese».Lo stesso Alberto Angela, a margine della cerimonia, si è detto soddisfatto di un riconoscimento che non avrebbe mai pensato di ricevere. «Sono piacevolmente colpito - ha commentato - da questa cittadinanza onoraria che proprio non mi aspettavo. Napoli è una città che ti accoglie in maniera unica ed estremamente calorosa. Questa città ha una grandissima storia ed è sempre stata una città colta e diversa, sino a diventare una delle culle dell'illuminismo. Questa è una delle città più belle del mondo che ti prende per mano e ti accompagna quasi da sola alla sua scoperta».