Tutti pazzi per la City Half Marathon: «Napoli sia capitale dell'atletica»

Domenica 4 Febbraio 2018, 12:51 - Ultimo aggiornamento: 04-02-2018 13:13

Si torna a correre a Napoli e lo si fa grazie alla quinta edizione della gara podistica “Napoli City Half Marathon”. Oltre seimila corridori questa mattina, hanno gremito le strade del quartiere di Fuorigrotta e della citta, dando vita a quello che ormai si sta imponendo come uno degli appuntamenti di atletica più importanti d'Italia.Dalla Mostra d'Oltremare sino al centro della città in piazza del Plebiscito, gli atleti hanno percorso alcune delle strade napoletane più importanti e simboliche del patrimonio mondiale Unesco. I numeri di questa edizione però sono davvero rilevanti: oltre seimila maratoneti di cui duemila napoletani, tremila dalle altre regioni italiane e circa mille stranieri. Una edizione insomma che segna in maniera significativa il percorso di internazionalizzazione voluto dagli organizzatori della società “Napoli Running” e dal suo presidente Carlo Capalbo.«Questo è un vero sogno che si realizza di volta in volta» afferma Cesare Monetti della City Half Marathon, «e che porta Napoli ai massimi livelli mondiali dell'atletica. La manifestazione cresce ogni anno e porta in città centinaia di atleti ed appassionati da ogni parte del mondo. Questa è certamente la strada giusta da seguire ed è importante che tutti facciano la propria parte, come le istituzioni politiche locali ed i partner che stanno credendo sempre di più nel nostro operato. Noi vogliamo che per questa manifestazione Napoli diventi – anche per una sola domenica all'anno – la vera capitale mondiale dell'atletica».Si è corso in uno scenario unico, tra il lungo mare e il Castel dell’Ovo, tra il Maschio Angioino e il teatro San Carlo, tra la zona portuale e piazza del Plebiscito. Arte e storia che non hanno distratto i vincitori, tutti e tre keniani, nella gara di mezza maratona maschile. A vincere è stato Abel Kipchumba in 1h00’12” che ha segnato anche il nuovo record del percorso oltre ad aver migliorato il suo primato personale di ben tre minuti. Una prima parte di gara velocissima, con i primi 5km corsi in poco più di 14’ ed un passaggio al km 10 in 28’08” ad un ritmo di 2’48”.Seconda parte di gara leggermente più lenta per via del passaggio nel centro storico e il ritorno verso la Mostra D’Oltremare. Il tempo segnato da Kipchumba è di sicuro valore, una delle migliori prestazioni di sempre in Italia e il secondo tempo al mondo nel 2018. Alle sue spalle Shadrak Kiplagat in 1h00’34”, anche per lui primato personale abbassato di oltre due minuti, mentre terzo posto per Norbert Kipkoech Kigen in 1h01’43” che era il vero favorito della vigilia ma che ha perso già terreno prima del passaggio del decimo chilometro. «Sono molto molto felice di questa mia prestazione – ha fatto sapere il vincitore Kipchumba – Correre su queste strade è stato fantastico, non vedo l’ora di poter tornare».Primo italiano è stato l’azzurro Stefano La Rosa che si è piazzato 5° in 1h04’25”: «Speravo di fare decisamente meglio, ho però sentito subito che le gambe non giravano come avrei voluto. Sono un po’ deluso, di sicuro il carico di chilometri che sto facendo in allenamento per preparare la maratona che correrò tra poche settimane si sta facendo sentire. Inoltre sui sampietrini scivolavo parecchio, probabilmente scherzando potrei dire che avevo le gomme da asciutto sotto i piedi».Record della gara e primato personale anche per la gara femminile, anche questa molto veloce. E’ primaEshete Shitaye, etiope d’origine ma battente bandiera del Barhein, ha colto il successo in 1h08’38”, ottavo tempo al mondo sulla distanza per questo 2018. Un crono davvero eccezionale che fa capire quanto questo nuovo percorso sia veloce. Passaggio al decimo chilometro in 32’20” e gara tutta in spinta fino alla fine al ritmo di 3’15” al chilometro. Seconda posizione per Antonina Kwambai, keniana, in 1h09’07” anche lei oggi con il primato personale migliorato di 40”, mentre terza posizione per l’ucraina Olha Kotovska che ha concluso in 1h14’27”. Prima italiana è stata la torinese Carla Primo, sesta classificata, in 1h24’48”.Si è corsa anche la Napoli 5km Grand Prix riservata solo ad atleti d’élite. A vincere con l’eccezionale tempo di 14’00” è stato il keniano Geoffrey Koech che ha segnato così la migliore prestazione mondiale della 5km su strada per il 2018. Tra le donne successo per Daisy Jepkemei, anche le dal Kenia, in 16’04”. Napoli in questo momento è la prima al mondo su questa distanza.Napoli City Half Marathon è stata trasmessa su Fox Sports, canale 204 della piattaforma Sky, dalle ore 10.10 fino alle 11.45, con la telecronaca curata da Nicola Roggero e del campione Francesco Panetta. In streaming è distribuita in diverse nazioni del mondo tra le quali Usa, Austra e Germani, Polonia e Spagna, Polonia e Repubblica Ceca, portando Napoli e le sue bellezze in giro per il mondo.L’appuntamento ora con le gare di Napoli Runnig è per il 2 Dicembre con l’ultramaratona Sorrento-Positano da 54km e Panoramica 27km e nel febbraio 2019 con la sesta edizione della Napoli City Half Marathon.