Contabile del clan, incassava il pizzo dai pusher e pagava gli affiliati

Lunedì 5 Agosto 2019, 13:43

I carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale del Riesame di Napoli, a seguito dell’appello proposto dai pm Vincenza Marra e Maurizio De Marco della direzione Dda nei confronti di Claudio Cristiano detto «Bisio», 28enne di Melito, già detenuto nel carcere di Poggioreale, indagato per associazione per delinquere di tipo mafioso: è ritenuto affiliato al clan degli Amato-Pagano.Le indagini hanno delineato le attività illecite commesse dall’arrestato per conto del clan. Cristiano gestiva e riscuoteva il «pizzo» nelle piazze di spaccio dei complessi di edilizia popolare di Melito e Mugnano - presso cui era possibile reperire ogni tipo di sostanza stupefacente a tutte le ore del giorno e della notte - curava la contabilità del clan; si occupava del sostegno economico degli affiliati attraverso il pagamento delle «mesate».