Ercolano, la mobilitazione in ricordo di Salvatore Barbaro, ucciso dai clan per errore

A dieci anni di distanza da quel terribile omicidio, Salvatore Barbaro, vittima innocente di camorra, garzone di salumeria e cantante per passione, è stato ricordato con un incontro pubblico a Ercolano. Lui il 13 novembre 2009 fu scambiato per un affiliato al clan rivale solo perchè aveva il suo stesso modello di auto e dunque ucciso per errore.

LEGGI ANCHE Neomelodico ucciso per errore nel Napoletano, due ergastoli e un'assoluzione in Appello

Davanti alla lapide in via Mare, fatta erigere in sua memoria, nel luogo in cui avvenne l'omicidio questa mattina i familiari, gli amministratori comunali, l'associazione Libera, Fai antiracket, Radio Siani hanno ricordato l'episodio e deposto una corona di alloro, alla presenza di Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Municipale. La commemorazione è stata preceduta da un incontro pubblico nell'auditorium del Museo archeologico virtuale insieme ad alunni dell'istituto superiore 'Tilgher' dove la sorella Agnese, con accanto la madre Giovanna e il fratello Mario, ha detto: «Oggi voglio ricordare Salvatore da vivo perché lui non meritava quella fine. Lui è un fratello vostro e di questa terra. In questi dieci anni mi è capitato di covare odio ma ad un certo punto mi sono fermata e ho detto che devo combattere per Salvatore perché non deve essere dimenticato».

LEGGI ANCHE Ucciso dalla camorra, il killer sbagliò e fu pagato 800 euro: 3 ergastoli

Il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto ha detto: «Ritengo che Salvatore meriti di avere una strada a lui intitolata nel luogo in cui è accaduto quel tragico incidente. Mi auguro che a breve quella via, una volta che la giunta avrà accolto la mia proposta, si chiamerà strada Salvatore Barbaro e possa essere l'esempio di un passato che non ha portato nessuna ricchezza ma solo macerie e dolore ma soprattutto un passato che non dovrà tornare più». (ANSA)

© RIPRODUZIONE RISERVATA