Uomo del clan di Lauro preso a Scampia, non si oppone all'arresto

Era ricercato da diversi mesi: nei suoi confronti è stata emessa una misura cautelare per reati legati allo spaccio di droga. Lo ha arrestato la squadra mobile di Napoli, con gli agenti del commissariato di Secondigliano. Bloccato a Scampia perché ritenuto dagli inquirenti elemento di spicco del clan Di Lauro: l'uomo non ha opposto resistenza. Con sè non aveva armi.