Il clan delle donne sgominato dal blitz nel Vesuviano: tagliava la droga con gli antidolorifici

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 24 Aprile 2018, 09:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Donne a gestire l’affare droga e dosi di crack preparate pericolosamente in maniera artigianale, in laboratori casalinghi, tagliando la cocaina con mannite e compresse di Vivin C. E un ruolo attivo era ricoperto anche dai minorenni. La scorsa notte, il blitz dei carabinieri ha portato all’arresto di 24 persone (7 in carcere e 17 ai domiciliari) con la notifica dell’avviso di chiusura indagini per altri 11 indagati, a vario titolo accusati di concorso in detenzione e spaccio di stupefacenti. Ben undici piazze di spaccio a conduzione familiare sono state «chiuse» grazie all’operazione, coordinata dal capitano Emanuele Corda, ed effettuata dai carabinieri della Tenenza di Ercolano, della Compagnia di Torre del Greco del Reggimento Campania e dei nuclei Cinofili ed Elicotteri.Nelle pagine dell’ordinanza – richiesta dal sostituto procuratore della Procura di Napoli Stefano Capuano ed emessa dal gip del tribunale partenopeo Isabella Iaselli – vengono ricostruiti centinaia di episodi di spaccio, a chiusura di indagini condotte tra Ercolano, Portici e Torre del Greco, grazie ad appostamenti, perquisizioni, riscontri ed intercettazioni telefoniche e ambientali. Tra giugno 2016 e gennaio 2017, lo spaccio avveniva tra Pugliano e via Mare, a tutte le ore del giorno, con diverse modalità. I vari gruppi s irifornivano in particolare a Trecase o a San Giovanni a Teduccio. Ruolo chiave era rivestito dalla donne. Anche se in carcere va solo Gabriella Polese, 44 anni di Ercolano, le altre piazze ruotavano attorno alle figure femminili: madri, mogli, sorelle, coinvolte in prima persona nella gestione della cassa familiare, nell’approvvigionamento e nello spaccio vero e proprio, anche con dialoghi diretti con i clienti.