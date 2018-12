Martedì 18 Dicembre 2018, 18:04

Regge l’inchiesta sulla «Stabia connection». Il tribunale del Riesame di Napoli ha confermato gli arresti a carico dell’imprenditore Adolfo Greco, coinvolto in una inchiesta sul clan D’Alessandro e su altre cosche dell’area stabiese.Rigettata la richiesta di revoca della misura cautelare sia per Greco che per Cesarano, l’ipotesi di accusa (firmata dal pm Giuseppe Cimmarotta e dall’aggiunto Giuseppe Borrelli) esce rafforzata dalla valutazione del collegio di giudici.