Faida e stese: preso in Germania latitante affiliato al clan Mazzarella

È stato catturato in Germania Arcangelo Cimminiello, 21enne di San Giorgio a Cremano, affiliato al clan Mazzarella e destinatario di un mandato di arresto europeo in quanto ritenuto responsabile di associazione per delinquere di stampo mafioso. L'uomo era ricercato dal 15 febbraio scorso quando la squadra mobile di Napoli eseguì un provvedimento di fermo, emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, nei confronti di promotori e affiliati al clan Mazzarella operante prevalentemente nell’area orientale della città di Napoli, nel quartiere San Giovanni a Teduccio. Il provvedimento restrittivo fu eseguito quando nell’area orientale si stavano verificando una seria di episodi criminosi di chiara matrice camorristica conseguenza dell’acuirsi dell’annoso scontro tra il clan Rinaldi-Formicola e il clan Mazzarella. La cattura di Cimminiello è stata eseguita dalla polizia tedesca a cui la squadra mobile di Napoli ha fornito, per il tramite del servizio per la cooperazione internazionale di polizia, le informazioni utili alla localizzazione del latitante.