Clan, immigrazione e stese: al Vasto la nuova emergenza di Napoli

Lunedì 1 Ottobre 2018, 07:00

La Napoli delle stese, la Napoli delle tensioni al quartiere Vasto, la Napoli delle baby gang da un po' di tempo finalmente in sordina, sarà al centro della nuova riunione del comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza, fissata in Prefettura. Ci sarà anche il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. E non è una novità. Dopo l'allarme per il moltiplicarsi di aggressioni delle baby gang a coetanei, un altro comitato venne presieduto qualche mese fa dall'allora ministro Marco Minniti. E alcuni temi restano uguali, alcuni problemi riproposti.