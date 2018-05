Mercoledì 9 Maggio 2018, 21:06 - Ultimo aggiornamento: 09-05-2018 21:06

L’atto dell’accusa della Procura antimafia è lungo e dettagliato e coinvolge tanto presunti camorristi, accusati di traffici illeciti, quanto un professionista, medico stimato, accusato di aver attestato falsamente che il boss Mariano doveva rimanere ricoverato in ospedale.Il pubblico ministero Celeste Carrano ripercorre tutti i momenti cruciali delle indagini e le fasi più significative del processo per giungere a una conclusione che equivale a una richiesta di condanna per gli imputati a giudizio, presunti capi e gregari della camorra influente nel centro storico di Napoli e che negli ultimi anni aveva investito uomini e risorse su nuovi progetti di rinascita, nuovi affari, nuovi accordi e nuovi intrecci malavitosi. Tra gli imputati spicca il nome di Mario Savio, che una decina d’anni fa fu protagonista del palcoscenico al Teatro Parioli del Maurizio Costanzo Show presentandosi come boss redento e simbolo dell’anticamorra e che nell’ultima inchiesta della Dda figura come uno dei presunti esattori al soldo del clan Mariano ai Quartieri Spagnoli: per Savio il pubblico ministero ha chiesto la condanna a 15 anni di reclusione. Mentre la richiesta, nei confronti di Arcangelo e Raffaele Trongone, inseriti dagli inquirenti fra gli esponenti di spicco della mala del centro storico, è stata rispettivamente a 14 anni e a 14 anni e sei mesi di carcere.La condanna è stata chiesta anche per il professor Luigi Ussano, primario di Medicina generale del Mondali: tre anni è la richiesta di condanna proposta dal pm. Lui, Ussano, è finito nell’inchiesta perché nel suo reparto fu ricoverato, ad aprile 2010, Marco Mariano, l’ex boss all’epoca destinato alla casa di lavoro di Sulmona. Il professor Ussano si è sempre difeso sostenendo di aver trattato quel paziente come gli altri, senza alcun favoritismo. Per il pm, Mariano si sarebbe attivato per ottenere un ricovero per una patologia cardiologica. Si vedrà. Ora la parola passa alla difesa.Per il resto, l’elenco delle richieste che hanno chuso la requisitoria del pm prosegue con la condanna a 12 anni chiesta per Antonio Cammarota, 24 anni di carcere per Massimo Gallo, 12 anni per Ciro Gallo e otto anni per Carmine Fulgiero. Pene meno severe, che oscillano tra i quattro anni e l’anno e mezzo di reclusione, sono state infine chieste per imputati, tra insospettabili e gregari, che avrebbero avuto un ruolo più marginale negli affari illeciti del clan.La parola ora passa agli avvocati: nel collegio difensivo, tra gli altri, i penalisti Mario Bruno, Riccardo Ferone, Mauro Valentino, Sergio Morra.Il processo si svolge dinanzi ai giudici della terza sezione del Tribunale (presidente Carlo Spagna). Un altro filone si è già concluso, in primo grado e rito abbreviato, con la condanna fra gli altri dell’ex boss Marco Mariano e l’assoluzione del fratello Ciro che di recente è stato anche scarcerato. Al cuore delle accuse c’è l’inchiesta che nell’autunno 2015 portò alla svolta. Gli 007 dell’Antimafia scoprirono la nuova geografia criminale nel cuore della città, con i Mariano e i loro alleati Trongone a gestire una fetta importante del malaffare dai vicoli a ridosso di via Toledo, rua Catalana e Santa Chiara.