Clan Moccia, un imputato per 92 udienze ma nessuna sentenza: allarme scarcerazioni

Non sono bastate 92 udienze per arrivare a una sentenza di primo grado nel corso di un processo a carico di un solo imputato. Ripetiamo: non un maxiprocesso, ma un dibattimento che vede a giudizio una sola persona.

Non sono stati sufficienti oltre dieci anni - tra misura cautelare e processo - per arrivare a un verdetto, quanto meno in prima battuta, a carico di un solo personaggio indicato dalla Dda di napoli come uno dei capi della camorra...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati