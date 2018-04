CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 12 Aprile 2018, 22:52 - Ultimo aggiornamento: 12-04-2018 22:52

Sei clan in meno di cinque chilometri quadrati. Nel cuore del centro storico della terza città d’Italia «operano» attivamente almeno sei famiglie criminali: fanno affari d’oro spacciando droga e imponendo la dura legge delle estorsioni. Stupefacenti e racket, la benzina che alimenta il motore delle mafie.Se guardiamo la mappa della città di Napoli circoscrivendola a uno degli itinerari turistici più battuti, l’immagine si concentrerà sull’area compresa tra piazza Dante e piazza del Plebiscito. Ed è qui - in una delle aree a più alta densità criminale non d’Italia, non d’Europa ma del mondo - che si fronteggia un esercito di criminali. Sei clan, e se ne starebbe formando almeno un altro, formato da giovanissimi in cerca di spazi e ruoli.La mappa. Da via Pessina a piazza Trieste e Trento, a piedi, ci si impiega un quarto d’ora a passo lento. Nessuno immagina che, a ridosso di via Toledo, si svolgano traffici illeciti di ogni genere: dalla contraffazione ala vendita di crack, cocaina, hashish; e che nove su dieci commercianti della zona si trovino sotto lo schiaffo del racket. Ma è così.