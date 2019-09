Mercoledì 18 Settembre 2019, 22:01

Dagli arresti domiciliari al carcere di Isernia. E' stata inasprita la misura cautelare a carico di Raffaele Veccia, alias 'o Maresciallo, ritenuto dalla Direzione distrettuale antimafia affiliato di primo piano al clan Orlando di Marano. L'uomo era da mesi in regime di arresti domiciliari a Venafro, cittadina del Molise. Veccia, rinviato a giudizio in relazione a un filone investigativo su alcune estorsioni compiute nel comune di Calvizzano e in attesa del pronunciamento del collegio, avrebbe violato le disposizioni in materia di permessi concessi dal tribunale per effettuare alcune visite mediche. Il 42 enne, su richiesta del pubblico ministero Maria Di Mauro, in forza alla Dda di Napoli, è da questo pomeriggio rinchiuso presso il carcere di Isernia.