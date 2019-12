Mugnano, clan Orlando: restano in carcere i 5 che favorirono la latitanza del super boss

Restano in carcere le cinque persone che favorirono la latitanza del super boss Antonio Orlando (nella foto), alias Mazzolino, arrestato a Mugnano nel novembre di un anno fa. Il tribunale del Riesame ha infatti respinto il ricorso presentato legali di Luigi Esposito, meglio noto come 'o Celeste, elemento di punta del clan di Marano, Sabatino Russo, ritenuto contiguo al clan Orlando e ai clan dell'area giuglianese, Carlo Antonio Maiello, titolare di un'agenzia immobiliare, Vincenzo Lauro e Nicola Napolano.



Questi ultimi tre, secondo la ricostruzione dei magistrati della Dda di Napoli, avrebbero messo a disposizione del boss di Marano documenti d'identità, auto, una casa e persino un abbonamento a Sky. Ricorso respinto anche per il capoclan. © RIPRODUZIONE RISERVATA