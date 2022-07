Clan Polverino, assolto il figlio del boss: condannati i due killer di Siani

Vincenzo Polverino, figlio del super boss Giuseppe, è stato assolto dall'accusa di intestazione fittizia di beni. Lo ha deciso oggi il giudice del tribunale Napoli nord. Polverino era a processo assieme ad altri presunti esponenti del clan Polverino. Condannati, invece, Michele Marchesano (18 anni), cognato del padrino di Marano, Luigi Esposito (16 anni), Raffaele Ruggiero (15 anni).

Condannati, tra gli altri, anche Ciro Cappuccio e Armando del Core, già in carcere per l'omicidio Siani. Per entrambi i killer del giornalista è stata comminata una pena a 9 anni per ricettazione aggravata dalla finalità mafiosa. Il processo si è celebrato con il rito ordinario.