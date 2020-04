Lei clandestina, lui evaso dai domiciliari: immigrati denunciati a Napoli in piazza Garibaldi

Ieri sera gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, finalizzato anche a garantire il rispetto delle misure urgenti per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno notato in un locale terraneo di vico Duchesca un gruppo di persone che, alla loro vista, si sono date alla fuga. I poliziotti hanno bloccato, all’interno del locale, J.J., 26enne nigeriana irregolare sul territorio nazionale, e l’hanno denunciata per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Inoltre, hanno raggiunto e fermato in piazza Garibaldi M.S., 28enne del Gambia sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti, e lo hanno denunciato per evasione. Entrambi i denunciati sono stati anche sanzionati per aver violato le misure previste dal D.P.C.M. del 22 marzo 2020. © RIPRODUZIONE RISERVATA