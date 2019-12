Lite al centro d'accoglienza, clandestino nigeriano bloccato con lo spray al peperoncino

Gli agenti del commissariato di Giugliano-Villaricca sono intervenuti in via prima Traversa Ponte Riccio presso una struttura ricettiva che ospita cittadini extracomunitari poiché uno straniero stava facendo resistenza al trasferimento, disposto dalla prefettura di Napoli, presso un'altra sede.



L'uomo, nonostante l'intervento della polizia, ha aggredito gli agenti con calci e pugni e ha tentato di sfilare la pistola a uno dei poliziotti fino a quando è stato bloccato, anche con l'utilizzo dello spray capsicum in dotazione. Lo straniero, Osaghe Ifaluyi, nigeriano di 34 anni irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per resistenza, violenza, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. © RIPRODUZIONE RISERVATA