Napoli, arrestato clandestino 33enne del Senegal senza visto

Ieri mattina un 33enne del Senegal ha opposto resistenza alla polizia ed è stato arrestato.

L'incontro è avvenuto in corso Garibaldi, all’angolo con via Marina grazie ad una segnalazione.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato l’uomo segnalato il quale, alla loro vista, ha dato in escandescenze ed ha raccolto da terra due siringhe agitandole contro di loro fino a quando è stato bloccato.

L'uomo con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per resistenza, nonché denunciato per porto di oggetti atti ad offendere e per danneggiamento di beni della pubblica amministrazione poiché, una volta accompagnato presso gli uffici di polizia, ha danneggiato una placca di alluminio in cui era inserito un campanello.