Dice basta alla città degli abusi, degli abusivi, degli impuniti, ma anche dei cittadini che trovano conveniente non rispettare le regole. Ed è a loro che si rivolge: «La stragrande maggioranza dei napoletani è composta da persone oneste e ossequiose delle regole, bisogna lavorare per spingere una minoranza di cittadini a rinunciare alle connivenze o complicità con chi consuma illegalità: nessuno può violare le regole, sentendosi impunito». Eccolo il prefetto Claudio Palomba, a poche ore dalla vigilia del Natale sold out (il primo dal 2019), ennesimo banco di prova per una città dall'evidente vocazione turistica.

Prefetto, poco edificante la scena di mercoledì notte, con cittadini che bloccano il traffico dopo l'arrivo dei carri attrezzi. Possibile che non si riesca a imporre una stretta contro abusivi della sosta e cittadini indisciplinati?

«Bisogna lavorare per il ripristino delle regole, anche in campi dove esistono consuetudini sbagliate. Lo dico per gli abusivi della sosta, ma anche per chi occupa le case pubbliche o imbratta monumenti cittadini con murales non autorizzati. Mercoledì lo Stato è intervenuto e lo farà ancora, le assicuro che torneremo a occuparci di sosta selvaggia e di abusivi della sosta, per questo mi permetto di dare un consiglio: rispettate le regole, non affidatevi ai parcheggiatori; e lo dico pur comprendendo l'esigenza di intensificare il sistema di trasporti nell'area metropolitana».

A cosa fa riferimento?

«Ne abbiamo discusso in Ministero, c'erano anche i colleghi di Roma e Milano. Bisogna insistere sul personale di forze dell'ordine e di polizia locale da impiegare in alcune zone cittadine, specie nelle ore notturne, in attesa di un intervento normativo che disciplini la condotta di chi occupa strade e marciapiedi imponendo una sorta di pedaggio. Ormai l'ordine pubblico è cambiato rispetto a quaranta anni fa, bisogna intervenire con fermezza specie nelle ore notturne».

C'è un piano?

«Puntiamo ad avere più divise da mezzanotte alle quattro del mattino, specie in area movida».

Cosa la sorprende di più rispetto alla protesta di mercoledì scorso?

«Chi chiede osservanza delle regole viene guardato come un marziano. Non può essere più così. Se sei sulla moto con un figlio, entrambi senza casco, deve scattare il sequestro del mezzo. Deve diventare altamente probabile un intervento sanzionatorio, al punto tale da rendere poco conveniente disattendere le regole. E questo vale a qualsiasi livello: per chi fa il parcheggiatore abusivo, per chi sosta in modo selvaggio, ma anche per chi consuma altre piccole o grandi illegalità, che incidono sulla qualità della vita di tutti noi».

Un tema che ha tenuto banco è stato il turismo sportivo. Di fronte all'arrivo spontaneo di 10mila tifosi argentini, come valuta l'ipotesi di un museo dedicato a Maradona e al tifo azzurro?

«Va bene il turismo sportivo, va bene il museo del Napoli o di Maradona, per tutto il resto mi limito a ribadire l'importanza di rispettare le regole. Qualunque altra forma di spontaneismo è bene accetta solo se vengono rispettate le regole, nel solco della legalità».

Oggi la città si ritrova nel rito del brindisi della Vigilia. In cosa consistono le regole per un brunch senza caos?

«Niente vetro, ma anche provvedimenti estemporanei da adottare sulla scorta delle esigenze contingenti. Nei luoghi di maggiore afflusso, potrebbe scattare la chiusura dei varchi, per evitare situazioni insostenibili e potenzialmente pericolose. È accaduto anche lo scorso anno, in un Natale per altro caratterizzato dalla ripresa del virus con la variante Omicron, oggi era doveroso predisporre un piano anticaos in grado di fronteggiare il sold out natalizio».

È il suo secondo Natale a Napoli, quali sono stati i punti da cui partire dal suo laboratorio di osservazione?

«Abbiamo realizzato interventi contro le cosiddette zone franche: le case abusive di Pizzofalcone; la piattaforma per la segnalazione in tempo reale dei casi di evasione scolastica. Ora parcheggiatori abusivi e movida, per chiarire un concetto su tutti: da queste parti, le regole si rispettano e ai cittadini chiedo di evitare connivenze».