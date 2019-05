Gli acquazzoni che a più riprese stanno interessando l'area flegrea da ieri notte hanno provocato allagamenti di strade, garages e terranei. Le situazioni di maggiore criticità sono state registrate a Quarto e nella zona di Licola-Varcaturo. La pioggia intensa, in alcuni casi si sono registrate anche forti grandinate, ha mandato il traffico in tilt con acqua alta in strada fino a 15 cm e residenti costretti a barricarsi in casa. I problemi sono stati acuiti dalla caduta di rami e dal fango trascinato dalle correnti d'acqua che hanno occluso le caditoie. Sia a Quarto, località Bivio, che a Varcaturo commercianti e residenti si sono dovuti armare di ramazze e secchi per liberare i locali dal fango e dall'acqua per riprendere le attività. Problemi di allagamenti e smottamenti si registrano anche nelle zone di Cigliano, Montagna Spaccata a Pozzuoli e nella zona di Monterusciello e Licola.

Lunedì 20 Maggio 2019, 17:59

