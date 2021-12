Clinica San Felice a Pomigliano, l'azienda: «Non la chiuderemo»

«La clinica San Felice non sarà chiusa». Nicola Cantone, presidente della IOS, l'azienda proprietaria della casa di cura convenzionata di Pomigliano, risponde così ai timori creati dalla decisione di chiudere il reparto diagnostico della struttura di via Mauro Leone. Una chiusura che si consumerà il prossimo lunedi 3 gennaio. Personale e macchinari del reparto diagnostico saranno trasferiti a un chilometro e mezzo di distanza, nella vicina clinica Meluccio, anch'essa di proprietà della IOS. Questa decisione ha però sollevato polemiche e malumori nel territorio, già povero di presidi sanitari e privo di ospedali. Si teme che la clinica San Felice possa chiudere entro il 2022 e di conseguenza si teme non solo per la perdita di un prestigioso presidio sanitario ma anche dei posti di lavoro. A novembre il sindaco di Pomigliano, Gianluca Del Mastro, aveva incontrato i vertici della IOS per chiedere chiarimenti sul futuro della clinica, il cui concordato fallimentare stabilto al tribunale di Nola prevede la chiusura dell'intero impianto di Pomigliano e il trasferimento in piccola parte nella clinica Meluccio e per la gran parte nella clinica Trusso, a Ottaviano, a 13 chilometri di distanza.

APPROFONDIMENTI IL MISTERO Pierpaolo morto per un malore, dall’autopsia nessuna risposta IL FOCUS Contatto con un positivo, cosa fare? Quarantena, isolamento, tamponi,...

«La clinica San Felice non sarà chiusa - ribadisce però Cantone - Il network Neuromed sta adottando la soluzione più idonea per migliorare le prestazioni sanitarie nel territorio di Pomigliano o attraverso la costruzione di un nuovo ospedale oppure attraverso la ristrutturazione del presidio attuale. Per quanto attiene il laboratorio diagnostico - aggiunge Cantone - vi sono presso la Meluccio locali più ampi accreditati nel laboratorio, fermo restando la continuità delle attività diagnostiche per la San Felice, perchè il laboratorio tasferito alla Meluccio continuerà a servire la San Felice appunto. Non c’è dunque nessun preludio alla chiusura. Il laboratorio della Meluccio è quattrro volte più grande di quello attuale». Cantone sottolinea anche che la IOS ha migliorato i conti aziendali. «Abbiamo migliorato questa azienda - conclude - riportandola in bonis dopo il fallimento».