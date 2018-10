Clochard nella stazione di Torre del Greco: «Vivono tra i rifiuti, aiutiamoli»

Martedì 2 Ottobre 2018, 16:02

TORRE DEL GRECO - Come accade già da mesi nella stazione Sant'Antonio di Torre del Greco della Circumvesuviana, anche la stazione delle Ferrovie dello Stato di Torre del Greco è diventata un dormitorio per i clochard: da qualche settimana due senzatetto dormono sulla banchina della stazione torrese, coprendosi con dei cartoni, cercando riparo come possono dalla pioggia, il tutto a pochi metri dai binari ferroviari.Un dramma della povertà e della solitudine che ha commosso alcuni pendolari. «Che pena, usano i locali ed il sottopassaggio della Ferrovia come se fosse la propria casa. La scena è straziante, le condizioni in cui vigono sono pessime», fa notare un impiegato che ogni giorno prende il treno Fs da Torre del Greco per Salerno.Sono almeno in due, con tutta probabilità stranieri e trascorrono la notte all'interno della stazione, arrangiandosi come possono: trovano conforto in un piumone o si riparano utilizzando dei sacchetti di plastica, il loro letto è un cartone rimediato probabilmente tra i rifiuti. Uno dorme su una panchina in banchina, l'altro nel sottopassaggio. «Vanno aiutati. Andrebbero identificati e segnalati ai Servizi Sociali per trovare loro la più idonea sistemazione».