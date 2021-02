Castellammare, troppi contagi: alle 20 scatta il lockdown

Castellammare chiude di nuovo. L'aumento di casi di covid, fra adulti, ragazzi e bambini non si ferma e il sindaco Gaetano Cimmino firma l'ennesima ordinanza. Un lockdown dalle ore 20, come si legge anche sui social.

L'attività didattica e' sospesa per le scuole pubbliche, la villa comunale chiusa al pubblico, i negozi aperti fino alle 18, l'asporto consentito fino alle 20. Queste le principali misure contenute nella nuova ordinanza che ho firmato pochi minuti fa. "Le misure restrittive, da sabato 20 a domenica 28 febbraio 2021, si sono rese necessarie a causa dell’alto numero di contagi che registriamo ancora in città- scrive il primo cittadino-siamo certi che, con le misure in vigore e con queste nuove restrizioni riusciremo a ridurre la diffusione di questo maledetto virus già nei prossimi giorni.

La nuova ordinanza è frutto di un confronto serrato con le Autorità Sanitarie, con i commercianti, con il mondo della scuola, con la Diocesi e con le forze dell’ordine, alle quali ho fatto i complimenti per la stretta sui controlli tra San Valentino e Carnevale ed ho chiesto un ulteriore sforzo per il rispetto delle disposizioni comunali, regionali e nazionali.

Nelle prossime ore sarà diffusa apposita infografica che riassumerà tutte le misure in vigore. Ricordo a tutti che siamo anche in attesa delle decisioni definitive del ministero della Salute per quanto concerne la nuova collocazione per Aree della Regione Campania".

