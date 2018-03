Sabato 17 Marzo 2018, 17:09 - Ultimo aggiornamento: 17-03-2018 17:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Coca-Cola giunge a Napoli per promuovere l’inclusione attraverso lo sport. L’iniziativa del 18 marzo, fortemente voluta dal Comune di Napoli, vedrà la coppa dei mondiali FIFA 2018 fare tappa in tre quartieri di Napoli: Scampia, San Giovanni a Teduccio e Vomero. Qui, in presenza del simbolo per eccellenza di questo sport, si disputeranno le fasi finali di un torneo di calcio tra squadre giovanili.«Coca-Cola ha un fortissimo legame con la città dal 1955, quando la Fanta fu inventata proprio a Napoli - afferma Cristina Broch, direttore relazioni istituzionali e comunicazione di Coca-Cola Italia - Oggi siamo qui per tentare di includere le periferie e i giovani e per mandare un messaggio di positività». Coca-Cola ha deciso inoltre di rendersi promotrice della riqualificazione di un’area sportiva a Secondigliano. «È un luogo simbolo della città, che ha subito una mattanza di camorra importante - dichiara Ciro Borriello, assessore allo sport del comune di Napoli - Dare questo segnale in quel luogo significa dare una speranza e una luce ai ragazzi di questa città».