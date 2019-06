Venerdì 28 Giugno 2019, 14:41

ERCOLANO - Coca, crack e soldi in casa scoperti dai carabinieri: in manette 52enne. I carabinieri della tenenza di Ercolano nel corso di un’attività di controllo mirata al contrasto delle illegalità hanno arrestato nel centro di Ercolano Antero Asile, 52enne del posto già noto alle forze dell’ordine.Nel corso di una perquisizione domiciliare nella casa dell’uomo i militari hanno trovato e sequestrato 66,6 grammi di hashish, 5, 43 grammi di crack, 3 grammi di cocaina e 2500 euro in banconote, verosimilmente provento di attività illecita di cui l’uomo non ha saputo o voluto indicare la provenienza. Dopo le formalità di rito il 52enne è stato ristretto nel carcere di Poggioreale.