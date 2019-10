Coca e marijuana in camera da letto, arrestato un trentenne incensurato in provincia di Napoli

I carabinieri della Stazione di Trecase hanno arrestato un 30enne incensurato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. L’uomo, disoccupato, era stato individuato dai militari che ne sospettavano il coinvolgimento in un’attività di vendita al dettaglio di droga nella zona di Trecase e Boscotrecase. Sabato notte è scattata la perquisizione presso l’abitazione, ove sono stati rinvenuti 16 grammi di marijuana e 1,2 di cocaina, già suddivisi in dosi e pronti per la distribuzione.



Lo stupefacente era stato nascosto sotto il letto della camera dell’uomo, in un contenitore di plastica per il trasporto di bottiglie di vino, insieme ad un bilancino di precisione e numerose bustine di plastica. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari e verrà processato con rito direttissimo.

Lunedì 7 Ottobre 2019, 11:10

