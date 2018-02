Cocaina a 20 euro nel nuovo supermarket della droga ad Afragola: tre arresti

Mercoledì 7 Febbraio 2018, 14:21 - Ultimo aggiornamento: 07-02-2018 14:21

Nel corso dei servizi predisposti per arginare lo spaccio di sostanze stupefacenti, i poliziotti del commissariato di Afragola hanno arrestato tre persone e sequestrato oltre un chilo di droga.In cella sono finiti Ciro Serpe, 48 anni, e i cugini Iorio: Marco, 31 anni, e Francesco, 33 anni.L’operazione è partita nel pomeriggio con l’arresto di Serpe, alias “Kappa Kappa”, in via Cinquevie. I poliziotti lo hanno notato seduto su uno sgabello nei pressi di un esercizio commerciale e subito dopo è stato avvicinato da due giovani da cui ha ricevuto una banconota di 20 euro come contropartita di una dose di cocaina. Quando gli agenti sono intervenuti, lo spacciatore ha tentato di fuggire ma è stato immediatamente raggiunto, bloccato e trovato in possesso di tre dosi di cocaina e della somma di 190 euro.Quindi è toccato ai cugini Iorio. I poliziotti hanno dapprima arrestato Marco, bloccato in via Rocco dopo che lo hanno visto scambiare droga-denaro con un acquirente da cui ha ricevuto una banconota di 20 euro. Nel frangente gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato sia la banconota, ancora nelle mani dello spacciatore, che la dose di cocaina (poco meno di un grammo) in possesso dell’acquirente, che è stato sanzionato amministrativamente.Poco dopo un’ora in via I Vicolo Vincenzo Maiello è stato arrestato Francesco. Gli agenti lo hanno notato mentre cercava di nascondere in un seminterrato condominiale una busta blu. Quest’ultima conteneva due cassette di sicurezza portatili, al cui interno è stata scoperta oltre 1 kg di droga. In particolare 153 grammi di cocaina e 932 grammi circa di hashish suddiviso in otto panetti e 80 stecche.