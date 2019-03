Venerdì 15 Marzo 2019, 14:08

Nasconde la cocaina nell'armadio in camera da letto ma viene arrestato dai carabinieri. Così è finito in manette M. S., 30 anni, domiciliato a Sant'Arpino, incensurato, perché ritenuto responsabile di detenzione di cocaina a fine di spaccio. All'interno della sua casa sono stati trovati circa 20 grammi di cocaina chiusi in due involucri di cellophane e nascosti nell'armadio in camera da letto. Oltre alla droga, è stato rinvenuto e sequestrato anche un bilancino elettronico di precisione sul quale erano visibili residui di stupefacente. L'arrestato, che è stato sottoposto ai domiciliari, è in attesa di rito direttissimo.