Cocaina nei contenitori di farmaci nascosta con i magneti: un arresto

Cocaina in contenitori per i farmaci nascosta con i magneti. L'hanno sequestrata i carabinieri della stazione di Boscoreale, che hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 57enne. Durante una perquisizione nella sua abitazione, i militari hanno rinvenuto 26 dosi termosaldate nascoste in due contenitori cilindrici per farmaci sulla cui base era stata incollata una calamita. Questo trucco consentiva al 57enne di nascondere i recipienti dietro i mobili della cucina, dove erano state installati altri magneti. Sequestrati anche un telefono cellulare e 120 euro in contante ritenuto provento dell'illecita attività. L'uomo ora è ai domiciliari ed è in attesa di giudizio.

APPROFONDIMENTI L'OPERAZIONE Dipinti falsi di Mauro Reggiani sequestrati anche a Napoli VARESE Professoressa imbrogliona smascherata dopo 21 anni: falso certificato... PALERMO Palermo, infermiera arrestata per finte vaccinazioni a due coniugi No...