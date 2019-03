Domenica 31 Marzo 2019, 11:39

Gli agenti del commissariato di Portici-Ercolano hanno arrestato Giancarlo Berriola, 45enne con precedenti di polizia, e la moglie, Bianca Damian, 40enne, sorpresi in un noto bar di via Roma, adiacente ad alcuni istituti scolastici, con alcuni involucri di cocaina all’interno nascosti dietro al ripiano del bancone.La perquisizione effettuata anche presso l’abitazione della coppia, adiacente al bar, ha consentito all’unità cinofile di rinvenire, nascosti in un armadio della camera da letto, altri involucri di cocaina e un bilancino di precisione.