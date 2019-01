Giovedì 31 Gennaio 2019, 17:45

Gli agenti del Commissariato Vicaria- Mercato hanno arrestato Ciro Laperuta , 59enne, napoletano , con precedenti di polizia , per il reato di detenzione e spaccio di stupefacenti .I poliziotti grazie ad un’attività info-investigativa, hanno predisposto un servizio effettuando delle perquisizioni presso l’abitazione e il garage di proprietà del 59enne.Infatti presso l’abitazione del Laperuta, nel Comune di Arzano, sono stati trovati, anche grazie all’intervento e utilizzo dei cani, nascoste in un cassetto di un mobile della cucina, ,03 grammi di cocaina e un bilancino elettronico di precisione di marca Tanita.Invece nel locale-box, i poliziotti hanno rinvenuto nascosto in una busta, 534,24 grammi di marijuana ed un panetto di hashish, del peso complessivo di 77,50 grammi.Il tutto è stato sottoposto a sequestrato.Il 59enne è stato arrestato e condotto presso il carcere di Poggioreale.